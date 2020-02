Voka en Leiedal laten medewerkers op hun kinderen passen

In Kortrijk slaan de organisaties Leiedal en Voka- Kamer van Koophandel West-Vlaanderen de handen in elkaar voor een goede balans tussen werk en privé tijdens de krokusvakantie. Concreet laten ze hun werknemers toe om beurtelings op hun kinderen passen.

Daarvoor krijgen ze de hulp van Cokido dat daarvoor een methode ontwikkelde. Het gaat om een vorm van beurtrollen, door en voor collega's en hun kinderen. Beide organisaties stellen een deel van hun kantoren en het gemeenschappelijk grasveld ter beschikking en zorgen voor de financiële ondersteuning. De groep kreeg de naam Kennedy Kids, verwijzend naar het bedrijventerrein waarop beide organisaties werkzaam zijn.

Ook in andere schoolvakanties

Bij de Kennedy Kids draait alles om bijspelen, het is dus geen klassieke opvang. Dat concept zou de betrokkenheid, het vertrouwen en de solidariteit onder collega's sterk doen toenemen en bovendien vergroot het de tevredenheid over de werkgever. Ook in de paas- en zomervakantie zullen de Kennedy Kids samen kunnen ravotten.