VOKA: coronacrisis goed verteerd, wel arbeidskrapte

West-Vlaanderen heeft op economisch vlak de coronacrisis al bij al goed verteerd. De omzet lag vorig jaar zelfs hoger dan in 2019, vóór corona.

Wat de investeringen betreft is er wel een terugval. Dat blijkt uit cijfers van VOKA.

De arbeidskrapte en de zoektocht naar arbeidskrachten blijft dé belangrijkste uitdaging voor de toekomst. Om de economie in onze provincie draaiende te houden zijn volgens VOKA tegen 2030 77.000 extra arbeidskrachten nodig, van allerlei profielen. Doelstelling is om de komende acht jaren 50.000 buitenlandse talenten aan te trekken om onze ondernemingen te versterken. Tom Bulcke, voorzitter VOKA regio Oostende: "We moeten nog méér inzetten op STEM-opleidingen. En interactie met het bedrijfsleven blijft belangrijk."

De luchthaven van Oostende moet voor VOKA dan weer uitgebouwd worden tot een green airport, waarbij elektrisch het codewoord wordt.