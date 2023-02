VOKA: “70.000 extra arbeidskrachten nodig voor West-Vlaamse bedrijven”

Volgens VOKA komen er bij 6 op de 10 bedrijven te weinig kandidaten af op vacatures. Die situatie zal op termijn alleen maar verslechteren. Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bekomen moeten bedrijven tot 2030 minimaal 70.000 extra arbeidskrachten aanwerven. “Een moeilijke opgave in een steeds vergrijzende samenleving,” zegt VOKA.

Ook de hoge loonkosten en indexeringen maken de zoektocht naar werknemers moeilijk, en kandidaten hebben vaak niet de juiste eigenschappen of kennis.

Hervormingen

Gedelegeerd bestuurder van Voka Bert Mons pleit voor dringende hervormingen van onze arbeidsmarkt. “Een nieuwe federale arbeidsdeal is noodzakelijk, maar dat wordt nu op de lange baan geschoven. We moeten werk maken van de stijgende werkloosheid door werklozen weer aan de slag te krijgen”, aldus Mons.

Een andere oplossing is om de arbeidsreserves op te vullen via stages, opleidingen en actieve matching om mensen sneller aan werk te helpen. Ook arbeidsmigratie, waarbij bedrijven buitenlandse talenten aantrekken, is een optie denkt VOKA: “administraties moeten dan korter op de bal spelen en sneller verblijfs- en arbeidsvergunningen uitreiken.”