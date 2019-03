Vogels van het Zwin worden geringd

Er zijn voor het eerst dit jaar vogels geringd in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist.

Dankzij het ringen kunnen de medewerkers de route die de dieren afleggen beter in kaart brengen. Enkele roodborstjes, mezen en goudhaantjes kregen een ring om de poot. Een zendertje is te zwaar voor kleine vogels en kost al snel 2.000 euro per stuk. Daarom kiest het Natuurpark nog altijd voor een ring met een nummer op. Zo kan het Zwin ook te weten komen welk traject de dieren afleggen.

Afrika

Er zijn vogels die tot Senegal vliegen om te overwinteren. De zwaluwen die in Knokke-Heist broeden gaan zelfs naar Zuid-Afrika. Ze leggen dan twee keer 10.000 kilometer af.