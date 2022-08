Vogelgriep waait over, nu toename van vogels met blauwwiervergiftiging

De vogelgriep waait stilaan over. Dat stelt het Vogelopvangcentrum in Oostende vast door het aantal zieke meeuwen dat in quarantaine gehouden wordt. Maar er is een toename van vogels die door blauwwier een vergiftiging oplopen.

Vogels die ziek of verlamd binnen worden gebracht, kunnen in het vogelopvangcentrum van Oostende terug op krachten komen. Het centrum krijgt recent voornamelijk kokmeeuwen en bergeenden binnen, die een blauwwiervergiftiging hebben opgelopen. "Eigenaardig", zegt directeur Claude Velter, "want het zijn twee vogelsoorten die we anders weinig binnen krijgen."

Tot voor kort werden vooral vogels met vogelgriep binnengebracht in het centrum. "Op het hoogtepunt overleden per dag een 100-tal Belgische meeuwen langs de Belgische kust", aldus Velter. Geleidelijk aan neemt het aantal besmettingen nu af. De resterende meeuwen met vogelgriep worden in een blauwe tent buiten het opvangcentrum in quarantaine gehouden.