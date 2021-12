Vogelgriep vastgesteld in pluimveebedrijf Alveringem

In een pluimveebedrijven in Alveringem is vogelgriep vastgesteld.

Het aanwezige pluimvee moet geruimd worden. Dat meldt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). Ook in een pluimveebedrijf in Ravels in de provincie Antwerpen blijkt het pluimvee vogelgriep te hebben.

Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, wordt het nog aanwezige pluimvee in de twee bedrijven geruimd en worden momenteel een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km rond de haarden ingesteld. De nieuwe zones komen bovenop de zones die in de afgelopen 2 weken in West-Vlaanderen werden afgebakend naar aanleiding van besmettingen met vogelgriep over de grens in Frankrijk.