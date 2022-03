Vogelgriep vastgesteld op pluimveebedrijf in Meulebeke

In Meulebeke is vogelgriep vastgesteld op een pluimveebedrijf. Alle dieren zijn er geruimd, er zijn twee perimeters rond het bedrijf.

"De bevestiging van de nieuwe uitbraak in Meulebeke toont aan dat de vogelgriep nog steeds aanwezig is in België," zegt landbouwminister David Clarinval. "Het is van groot belang dat hobbyhouders van pluimvee en professionelen de veiligheidsmaatregelen blijven naleven."

Ook in Meulebeke zijn daarom nu maatregelen genomen. Drie kilometer rond het bedrijf mag je geen pluimvee, andere vogels en broedeieren vervoeren. Er is ook nog een bewakingszone van tien kilometer rond het getroffen pluimveebedrijf. Gewone doorvoer is wel toegelaten. Professionele pluimveehouders in de buurt moeten ook een inventaris opmaken.

Ophokplicht

Er geldt trouwens nog altijd een algemene ophokplicht voor particulieren over het hele land. Eerder dit seizoen is onder meer ook in Alveringem en Veurne vogelgriep vastgesteld.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens, zegt het Federaal Voedselagentschap FAVV.