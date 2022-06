Vogelgriep vastgesteld aan de kust: "Geen gevaar voor mensen"

"Onder toezicht van het FAVV en in opdracht van het Agentschap voor Natuur en Bos werken wij met quarantainemaatregelen voor verdachte dieren zodat de bioveiligheid voor mens en dier in het Opvangcentrum gegarandeerd blijft", zegt Claude Velter, directeur van het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren.

Sciensano bevestigde ondertussen aan de hand van stalenonderzoek dat het effectief om vogelgriep gaat.

Geen reden tot paniek

"Er is geen reden tot paniek", stelt Oostends schepen Silke Beirens gerust. "Het virus is erg besmettelijk voor (water)vogels, maar slechts in zeer uitzonderlijke gevallen kunnen mensen besmet raken. Het gaat dan over mensen die meestal beroepsmatig nauw, herhaaldelijk en langdurig in contact komen met zieke dieren of hun uitwerpselen."

Een wandeling maken kan dus nog altijd. Ook voor honden is er weinig tot geen gevaar. "In principe is besmetting mogelijk als je hond of kat aan een kadaver bijt, maar dat zal slechts zelden ziekmakend zijn", laat stad Oostende weten.

Vind je een zieke vogel? Dan kan je altijd met het dier terecht in het Vogelopvang Centrum (VOC). Gebruik handschoenen en zet het dier in een kartonnen doos. Ben je niet in de mogelijkheid om het zelf te brengen? Bel dan 059 80 67 66. Tref je een dood dier aan? Meld het via de gratis influenzalijn van het FAVV: 0800 99777.