Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een commercieel pluimveebedrijf in Le Doulieu in het Noorden van Frankrijk. Rond de haard worden een beschermingszone van 3 km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Een deel van de bewakingszone ligt in België, in Nieuwkerke, deelgemeente van...

In deze zone gelden strenge bioveiligheidsmaatregelen. Zo is het verplaatsen van alle pluimvee, andere vogels en broedeieren er verboden (doorvoer doorheen de zone is wel toegelaten). Ook verzamelingen van vogels zijn verboden. Bovendien moet elke professionele pluimveehouder in deze zone binnen de 72 uur een inventaris opmaken waarin aangeven wordt hoeveel dieren er per soort gehouden worden. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, moet een dierenarts te raadplegen.