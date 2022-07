Vogelgriep blijft duren aan kust

Al meer dan een maand maakt het vogelgriepvirus zeevogels ziek of wordt het hen fataal aan de kust. Experts schatten het mogelijk dat het virus de ronde zal blijven doen.

Het Vogelopvangcentrum in Oostende krijgt elke dag een tiental zieke vogels over de vloer. Jonge meeuwen moeten in quarantaine en mogen nadien enkel vrij als ze geen symptomen hebben. Als een meeuw apathisch of passief is in plaats van zoals gewoonlijk reactief, dan wijst dat er hoogstwaarschijnlijk op dat het dier besmet is.

De huidige variant van het vogelgriepvirus is niet meteen schadelijk voor mensen, maar kan ons wel besmetten. Wie een lage immuniteit heeft, raakt best zeker niet een zieke vogel aan. De influenzalijn of het telefoonnummer van de gemeente zijn bereikbaar voor meldingen van de dode of zieke dieren.