Voetganger (21) kritiek na aanrijding met auto in Roeselare

Langs de Brugsesteenweg in Roeselare is een vrouw (21) kritiek nadat ze er aangereden werd door een auto. De weg is er gedeeltelijk versperd.

Het ongeval gebeurde deze voormiddag aan de Media Markt langs de Brugsesteenweg in Roeselare. Een voetganger is er aangereden door een wagen. De vrouw (21) uit Roeselare is in kritieke toestand naar AZ Delta gebracht.

Voorlopig is één rijstrook versperd. Er komt een deskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Ooggetuigen zeggen dat de vrouw overstak op het zebrapad maar daarbij niet goed uitkeek.

Deze week waren er al meerdere ongevallen, waarvan vijf dodelijke. Gouverneur Carl Decaluwé zegt dat het deels te wijten is aan het mooie weer. In juni en juli zijn er meer ongevallen op de weg.