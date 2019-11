Voetbalmakelaar veroordeeld voor dronken rijden

De 60-jarige voetbalmakelaar werd in Knokke in dronken toestand achter het stuur betrapt. Hij weigerde elke medewerking en wilde dus ook geen ademtest afleggen. Toen hij na een nachtje cel mocht beschikken, kroop de man gewoon weer achter stuur. Nochtans was zijn rijbewijs voor twee weken ingetrokken. Bovendien had hij op dat moment nog steeds 1,68 promille alcohol in zijn bloed.

Partner komt om in crash

Ruim drie jaar geleden verloor De Vriese zijn partner bij een verkeersongeval in Diksmuide. Bij die crash liet zijn 27-jarige verloofde het leven. De bestuurster van het aanrijdend voertuig reed veel te snel en had 1,74 promille alcohol in haar bloed. De vrouw, nota bene een vriendin van het slachtoffer, werd voor die feiten veroordeeld tot 125 uur werkstraf. De Vriese zelf was niet verantwoordelijk voor het ongeval, maar kreeg toch 300 euro boete voor rijden met 0,71 promille alcohol in zijn bloed.

