Voetbal kijken op school of op het werk: het mag uitzonderlijk

In heel wat scholen en bedrijven is voetbal gekeken. Reden was de match van de Rode Duivels op het WK in Qatar tegen Kroatië die om 16 uur begon.

In heel wat bedrijven mochten werknemers uitzonderlijk vroeger stoppen met werken of hun werk even onderbreken voor het voetbal. Op sommige scholen zoals RHIZO Sportschool in Kortrijk volgden leerlingen de WK-match op groot scherm op de speelplaats. Directies van bedrijven en scholen gingen in op de vraag om samen naar de belangrijke match op het WK te kijken.

(lees verder onder de foto)

Supporters keken ook samen in woonzorgcentra en hoopten tevergeefs dat de Rode Duivels konden doorstoten naar de volgende ronde.

We kregen ook enkele sfeerfoto's van het WZC Sint-Augustinus in Torhout en de Gemeentelijke Basisschool Wevelgem, afdeling De Kweeke.