Voertuig onder trein in Vlamertinge: bestuurder overleden

In Vlamertinge, bij Poperinge, is deze ochtend een voertuig onder een trein terechtgekomen. De bestuurder van de wagen kwam daarbij om het leven.

Het ongeval gebeurde in de vroege ochtend, rond 5u15, op een overweg langs de Poperingseweg. De treinbestuurder voerde nog een noodstop uit, maar dat kon niet baten. De wagen werd enkele tientallen meters meegesleurd door de trein. De bestuurder van de wagen overleed ter plaatse. Of er nog inzittenden in de wagen aanwezig waren, is niet duidelijk doordat het wrak gedeeltelijk onder de trein terechtgekomen is.

Hoe het ongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. Het parket stelde daarom een verkeersdeskundige aan.

Geen treinverkeer

Door het ongeval rijden er momenteel geen treinen tussen Poperinge en Ieper. De NMBS laat weten dat er zeker tot de middag hinder zal zijn en verwijst naar de busdiensten tussen de twee steden. Ook de Poperingseweg is afgesloten door het ongeval.

