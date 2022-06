De 26 kinderen en acht leerkrachten die op 2 juni ziek waren geworden op sportklassen in Blankenberge, hadden geen voedselvergiftiging. Dat blijkt uit de analyse van de...

In de stalen van het voedsel en van de keukenomgeving hebben ze het salmonellavirus of het norovirus niet teruggevonden. De leerkrachten en kinderen zijn dus niet ziek geworden door het eten, wat eerst zo werd gedacht.

Bij een van de zieke leerkrachten werd na onderzoek wel het norovirus aangetroffen. "Naar alle waarschijnlijkheid is de overdracht van persoon tot persoon gebeurd, wat mogelijk is via de besmette oppervlakken, zoals deurklinken", laat Sport Vlaanderen weten.