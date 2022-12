Voedselverdelers schenken speelgoed aan gezinnen in armoede

West-Vlaamse voedseldistributieplatformen en een speelgoedspecialist slaan de handen in elkaar om speelgoed van de afvalberg te redden en te schenken aan kinderen in armoede.

Normaal verzamelen de voedselverdeelplatformen voedseloverschotten in bij lokale supermarkten, landbouwers, voedingsbedrijven en herverdelen ze die naar mensen die het met minder moeten doen. Nu werken ze samen met Dreamland om ook non-food producten te verdelen.

Eén op de vijf

Dat doen ze omdat de eindejaarsperiode eraan komt. "Koelkasten worden rijkelijk gevuld, pakjes liggen onder de kerstboom, maar voor veel gezinnen is deze feestelijke periode in deze crisis niet vanzelfsprekend", klinkt het. Eén op de vijf kinderen in ons land leeft in armoede.

Specifiek gaat het om geretourneerde producten. Het is een samenwerking tussen Food Act 13, Foodsavers Regio Middenkust en InterWest, een maatwerkbedrijf uit Veurne.