Voedselagentschap onderzoekt salmonellabesmetting in Brugse school

Ongeveer 150 leerlingen en leerkrachten van hotel- en toerismeschool Spermalie in Brugge zijn vrijdag en in de loop van het weekend plots ziek geworden.

Ondertussen werd al bij enkele zieken vastgesteld dat ze getroffen werden door een besmetting met salmonella. Het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) onderzoeken samen de omvang en de oorzaak van de uitbraak.

Het AZG kreeg vrijdag een melding over maag- en darmklachten bij een groot aantal leerlingen van de middelbare school. Onderzoek van hun stoelgang heeft al aangetoond dat het om een salmonellabesmetting gaat. De komende dagen zullen nog meer stalen onderzocht worden. "Ook starten we een online enquête op bij de leerlingen en leerkrachten om na te gaan wie in welk schoolrestaurant wat gegeten heeft. We doen er alles aan om de bronnen van de besmetting af te bakenen", aldus Joris Moonens, woordvoerder van het AZG.

Het federaal voedselagentschap onderzoekt de mogelijke bron van de besmetting. Hun controleurs hebben al monsters genomen van de maaltijd die donderdag in het schoolrestaurant geserveerd werd. Ook de maaltijden van dinsdag en woensdag zullen onderzocht worden. "We hebben meteen ook de opdracht gegeven om de keuken van het restaurant, de toiletten en zaken zoals de deurklinken volledig te reinigen en te ontsmetten", aldus FAVV-woordvoerder Liesbeth Van de Voorde. Ook alle andere keukens in de school zijn gereinigd.

Symptomen

De symptomen van een Salmonella-besmetting zijn misselijkheid, braken en diarree. Soms kan koorts optreden. In bepaalde gevallen kan een salmonellose ernstige gevolgen hebben (bv. uitdrogingsverschijnselen) en kan een ziekenhuisopname nodig zijn. De leerlingen en leerkrachten kregen van de CLB-arts en de arbeidsgeneeskundige het advies om waakzaam te zijn voor deze klachten en indien ze zich voordoen, op consultatie te gaan bij hun huisarts. Besmetting van mens op mens komt niet vaak voor, maar een goede handhygiëne is toch aanbevolen.

Lees ook: