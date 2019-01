Voedselagentschap haalt zeewier uit handel

Het FAVV heeft besloten om dit product uit de verkoop te halen en terug te roepen van bij de consument. Het product werd verdeeld via gespecialiseerde winkels, met name Raan Asia in Brugge, Kam Yuen Supermarket in Brussel, Wah Nam Center in Luik en Fan Enterprises in Antwerpen.

Productomschrijving: Kombu zeewier, productnaam Dried Kelp, merk Sempio. Vervaldatum: ten minste houdbaar tot 15/10/2019. Lotnummer 509324. Gewicht 85 gram.

Het FAVV vraagt de consumenten het product niet te eten en terug te brengen naar het verkooppunt. Inname van hoge dosissen jodium kan via de voeding volgens het FAVV schadelijk zijn voor de gezondheid, voornamelijk voor de schildklierwerking.

Voor bijkomende informatie kunnen consumenten contact opnemen met het meldpunt van het FAVV, 0800/13.550, meldpunt@favv.be.