Voedingsindustrie zit in de hoek waar klappen vallen door corona

Dat blijkt uit cijfers van Fevia, de federatie van de Belgische voedingssector. Voor het eerst sinds de financiële crisis van 2008 daalden zowel de omzet als de export. Vooral de sluiting van de horeca en de daling van de export, troffen de sector hard. De omzet daalde met 1,7 procent tot 54,4 miljard. De export zakte met 1,9 procent tot 26,7 miljard. Dat lijkt een beperkte daling maar de verschillen binnen de sector zijn groot. Zo zagen drankenproducten hum omzet met bijna één vijfde dalen. De voedingsbedrijven kampen ook met een hogere productiekost omdat ze moesten investeren in beschermingsmateriaal en omdat de prijs van de grondstoffen gestegen is.

Stappenplan

De voedingsbedrijven dringen aan op een concreet stappenplan tegen één mei. Dat is de datum dat de overheid nog altijd vooropstelt voor een geleidelijke versoepeling en heropening in een aantal sectoren. Maar met het oog op een vlotte overgang moeten er nu al afspraken gemaakt worden met de voedingsindustrie. Vooral voor sausenfabrikant Délino in Knokke-Heist wordt het een hele uitdaging om straks alle klanten te kunnen beleveren. "

De retail heeft het een stukje goedgemaakt wat er in foodservice is verloren", zegt CEO Evelyn Denys. "Maar in de horeca is het momenteel zwarte sneeuw. We zijn in de tweede lockdown, de eerste was nog overbrugbaar, maar op dit moment is de horeca zes maanden gesloten.

En als voedingsbedrijf heb je wel even tijd nodig om iedereen te bevoorraden".