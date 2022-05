Voedingsbedrijven bij ons zien export stijgen sinds de Brexit

De uitstap van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie is best positief geweest voor de voedingssector. Er was een terugval verwacht, maar de export is na de Brexit net met een derde gestegen.

West-Vlaanderen telt het meeste bedrijven in de voedingssector. Sommige van hen zijn pas na de Brexit begonnen met leveringen over het kanaal, zoals het Beauvoords Bakhuis in Veurne. Om pannenkoeken te exporteren naar het Verenigd Koninkrijk moeten ze gewoon enkele documenten in orde brengen. "Dat zijn vijf exemplaren. Het is een beetje hetzelfde zoals wij moeten doen voor Zwitserland. Dat land is ook geen lid van de Europese Unie", zegt Karen Pauwelyn van het Beauvoords Bakhuis.

Goed voorbereid

De hele voedingsindustrie lijkt geen last te hebben van de Brexit, integendeel. De export steeg met 33 procent. Een groot contrast met Nederland waar de export daalde met drie procent, en in Duitsland met zelfs negentien procent. Voedingsfederatie Fevia legt uit hoe dat kan komen: "De papierwinkel is nog beperkt, die gaat wellicht later nog groeien. Anderzijds zien we dat de bedrijven heel goed voorbereid zijn, zowel vanuit onze federatie als vanuit Flanders Investment and Trade", zegt Nicholas Courant.

Zo volgt Karen online-opleidingen. Een grotere administratie schrikt haar niet af. "Nee, dan rekenen we dat ook wel door aan onze klant. Wij waren uiteindelijk geen vragende partij voor de Brexit. Als je wil exporteren en zij willen kopen, dan raak je er zeker uit."