Vluchtmisdrijf Ieper: Slachtoffer overleden, politie lanceert nieuwe oproep

De politie lanceert een nieuwe oproep naar getuigen van het ongeval met vluchtmisdrijf gisteren in Ieper. Ondertussen is het slachtoffer, een man van 88, overleden.

Vanmorgen vroeg heeft de politie Arro Ieper buurtonderzoek gedaan op de plaats van het verkeersongeval gisteren, in de Oude Veurnestraat. Daar werd een man van 88 aangereden, de chauffeur van de wagen pleegde vluchtmisdrijf. Het slachtoffer werd gisteren in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar overleed vandaag aan zijn verwondingen.

Nieuwe oproep van de politie

De politie deed gisteren via sociale media een oproep naar getuigen. Voorlopig is de chauffeur nog niet gevat. De politie herhaalde deze middag zijn oproep en bevestigde over camerabeelden van het ongeval te beschikken. De korpschef richtte zich rechtstreeks aan de chauffeur.