Aan de kust verwachten ze dan wel een toeloop van toeristen, op Oostende is ook een uittocht aan de gang, op de luchthaven. Maar dat ging vandaag minder vlot: een vliegtuig van TUI dat om zes uur vanmorgen had moeten vertrekken, is nog altijd niet vertrokken, door een technisch probleem.

Het vliegtuig had om zes uur vanmorgen moeten opstijgen naar het Spaanse Alicante, maar er bleek een technisch probleem. De reizigers konden de luchthaven in afwachting verlaten, maar kort na de middag bleek het wisselstuk nog altijd niet in Oostende. Dat is nu wel onderweg, en TUI verwacht het vertrek nu rond half zeven. Ruim 12 uur later dan gepland.