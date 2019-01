Vlot op school, ondanks sneeuw

Het wit tapijt inspireerde de leerlingen ook meteen tot een sneeuwballengevecht. De ene ouder bracht z’n kinderen met de auto, de andere kwam te voet of koos voor de gelegenheid voor een slee. Maar uiteindelijk raakte iedereen toch vrij vlot op school.

'In het begin was het er veel sneeuw op de auto. We zijn dan beginnen sneeuw en ijs te ruimen. Op de kleine wegen was het opletten, maar daarna kon je goed doorrijden. We zijn hier veilig geraakt. Daar ben ik blij om,' zegt mama Annelies Deweerdt.

Weer sneeuwpret op woensdag

Na school begint voor heel wat kinderen weer een namiddag vol met sneeuwpret. Voor de tweede week op rij kunnen de kinderen zich uitleven met een sneeuwballengevecht of met het maken van een sneeuwman.