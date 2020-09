Vliegtuigreizigers uit Spanje net op tijd weer thuis

Ook die toeristen ontsnappen dus nog net aan de coronatest en een opgelegde quarantaine.

Touroperator TUI gaat tot volgende week donderdag nog 2.000 landgenoten terugvliegen uit Spanje. Iedereen die nog moet terugkeren zal dat dus zonder problemen kunnen, klinkt het. Na volgende week vrijdag vliegt TUI minstens elf dagen niet meer op Spanje, behalve naar Alicante en Malaga. Dat zijn twee bestemmingen vanuit onder meer Oostende.

De situatie is voor TUI ronduit pijnlijk. Er was eerst een barslecht voorjaar en nu wordt het ook moeilijk voor de passagierstrafiek op de luchthaven van Oostende. Woordvoerder Piet Demeyere: "Naarmate de bestemmingen niet meer kunnen worden aangeboden, zit je met een probleem. Wij kunnen op dit moment niets aanbieden buiten Schengen. Nu ook al Spanje niet meer. Het wordt wel erg krap".

Onbegrip bij passagiers over code rood

Bij de passagiers die naar Oostende werden gevlogen, heerst er vooral onbegrip voor de situatie. "De mensen in Alicante en omstreken zijn erg verwonderd over die beslissing. Enkel in het noorden en een beetje in het oosten zijn er wat problemen. Dit is overroepen, zegt Rick Vandeputte. Ook Philippe Criem deelt die mening: "Vanmorgen heb ik mijn wagen teruggebracht. En men viel uit de lucht toen men hoorde waarom. Ik zei dat het voor België code rood is. Voor Spanje is dat niet zo. Ze vielen uit de lucht".