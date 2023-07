Op de luchthaven van Oostende is vanmiddag het drama van de internationale airshow in 1997 herdacht. Bij de crash van een vliegtuig vielen toen tien doden en bijna zestig gewonden.

De herdenking vond plaats om tien voor vijf vanmiddag. Het exacte tijdstip waarop 26 jaar geleden een Falcon-toestel van de Jordaanse elite-eenheid tijdens het stunten op de airshow met zijn staart en vleugel de grond raakte. Het toestel spatte uiteen en kwam in het publiek terecht. Eén van de grootste luchtspektakels in België met 50.000 bezoekers veranderde zo in een nachtmerrie.

