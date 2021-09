Vliegtuigje zwaar beschadigd na mislukte landing

Zaterdagavond omstreeks 19 uur heeft een vliegtuig op het militaire vliegveld van Moorsele een mislukte landing gemaakt. Het vliegtuig is zwaar beschadigd, hoewel de piloot bij wonder amper gewond geraakte.

Zaterdagavond eindigde de dag voor de parachutistenclub Skydive Flanders in mineur. De parachutisten waren de hele dag aan het springen , maar op het einde liep het gruwelijk mis. Een piloot liet een aantal parachutisten springen in de lucht en wilde daarna landen op het vliegveld van Moorsele. Het vliegtuig landde echter te vroeg en kwam op het veld ernaast terecht. Hij landde eerst met het neuswiel waardoor een enorme klap te horen was rond het vliegveld.

Piloot bij wonder amper gewond

Het vliegtuig, een Cessna 182 kwam uiteindelijk scheef tot stilstand. De erg ervaren piloot kon gelukkig zelf uit het vliegtuig stappen. Hoe het ongeval kon gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De piloot werd mogelijk verrast door de laaghangende zon. Uit voorzorg werd de piloot afgevoerd naar het ziekenhuis.