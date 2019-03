Vliegtuigbom Oostende onschadelijk gemaakt, gevaar geweken

Bij bouwwerken tussen de Hendrik Baelskaai en de Victorialaan in Oostende is dinsdagmorgen een Engelse vliegtuigbom uit WOII ontdekt. Het ging om een groot exemplaar van 250 kilogram en bijna één meter lang.

Rond 14u is het springtuig tot ontploffing gebracht. 'Alle gevaar is geweken en het rampenplan is opgeheven', zegt burgemeester Bart Tommelein op Twitter.

(lees verder onder de tweet en de foto)

Operatie geslaagd. De vliegtuigbom werd onschadelijk gemaakt. Het gevaar is geweken en het rampenplan wordt opgeheven @StadaanZee #oostende — Bart Tommelein (@Barttommelein) March 26, 2019

Twee flats geëvacueerd

Er werd een zone van 250 meter geëvacueerd. Bewoners van 2 appartementsgebouwen moesten hun flat verlaten. Het ging om 43 bewoners van wie 13 mensen tijdelijk werden opgevangen in het vakantiecentrum Duin en Zee. Al blijken de beide appartementsblokken vandaag slechts voor 13 procent bewoond, laat de politie weten.

UPDATE: N.a.v. de vondst van een vliegtuigbom uit WOII t.h.v. de Hendrik Baelskaai 22 werden de buurtbewoners geëvacueerd naar Duin en Zee. Ondertussen is DOVO ter plaatse en wordt de bom ontmanteld. Er is een infonummer waar je terecht kan met al je vragen: 059 25 80 30 pic.twitter.com/iWYR6UyISs — Stad Oostende (@StadaanZee) 26 maart 2019

Vliegtuigbom gevonden in Hendrik Baelskaai. Gemeentelijk rampenplan afgekondigd. In een straal van 250 meter worden alle mensen geëvacueerd. DOVO aanwezig en doet het nodige #Oostende @StadaanZee — Bart Tommelein (@Barttommelein) March 26, 2019

Rampenplan in Oostende ! Niet ontplofte vliegtuigbom, gemeentelijk rampenplan is geactiveerd. DOVO team Zeebrugge reeds aanwezig voor neutralisatie. #BelgianDefence #BelgianNavy pic.twitter.com/Slt0DhBEZ9 — Belgian Navy (@TheBelgianNavy) March 26, 2019