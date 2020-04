Maar vanmiddag vertrok hij op de luchthaven Kortrijk-Wevelgem voor een technische vlucht van een uurtje. Dat was nodig want de motor van zijn vliegtuig kan niet goed tegen het stilstaan. Hij maakte in een straal van 50 kilometer hartjes in de lucht boven de ziekenhuizen in de streek. Dat deed hij om zijn collega-verplegers te bedanken voor het werk dat ze verrichten. Behalve verpleger is de man dus ook een stuntpiloot. En het vliegen maakt zijn hoofd eens goed leeg.