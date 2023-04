Vleterse vrijwilligers zetten al 2.500 oude beelden online

In het begin scanden de vrijwilligers vooral oude postkaarten en beschreven die. De jongste jaren verschijnen op de website ook veel foto’s van klasgroepen, evenementen, verenigingen en het dagelijks leven. De beelden duiken ook geregeld op in publicaties of bij tentoonstellingen.

Nutskasten

Op "Westhoek Verbeeldt" staan onder meer foto's van de wandeling 'Het Verwoeste Gewest in Woesten', de erfgoedfietstocht 'Keert eki were' en de tentoonstelling in brouwerij Deca tijdens 'Open Monumentendag'.

In Oostvleteren, Westvleteren en Woesten zullen dit jaar nutskasten oftewel grijze kasten vol technische apparatuur versierd worden met een illustratie uit de beeldbank. Ook bij de openluchttentoonstelling 'Venster op Vleteren' zullen dit jaar oude foto’s te zien zijn.