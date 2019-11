Vlas heeft nieuwe korpschef

“Qua cultuur in de organisatie wens ik wel alles te behouden zoals het nu is. De rust is effectief teruggekeerd, ik denk dat we dit wel kunnen stellen. We werken met een mooi team samen. Het is belangrijk dat er rust is in de organisatie. Als er rust is in de organisatie vertaalt zich dat ook op het terrein. Dan komen de mensen rustiger bij de burger en dat is wat de burger wenst.”

Het blijft ook voor de politie van zone Vlas moeilijk om mensen voor de job te vinden.

“Is het korps nu volledig, nee, nog niet alle plaatsen zijn ingevuld. Dat is ook een probleem van instroom. Maar we zetten er blijvend op in om mensen te rekruteren.”