Vlammen uit het dak bij industriebrand in Harelbeke

Zondagmiddag ontstond een dakbrand bij een bedrijf in Harelbeke. Het gaat om een brand in een opslagplaats waar dakwerken aan de gang waren.

Tijdens roofingwerken op het dak van een opslagbedrijf in Harelbeke kwam het zondag tot een korte maar hevige brand. Niemand geraakte gewonde, wel was er een rookontwikkeling die van kilometers ver te zien was.

De hulpdiensten kregen zondagmiddag iets over één een oproep voor de dakbrand. Niet veel later werd nog een tweede ploeg opgeroepen om ter plaatse te komen De situatie was echter snel onder controle.

De werken aan het dak zijn al enkele weken aan de gang en gaan door tijdens het weekend. Op een bepaald moment liep er iets verkeerd en vatte een lange lichtkoepel vuur. De arbeiders probeerden het vuur nog zelf te doven maar dat was vergeefse moeite. De schade is beperkt en er vielen geen gewonden.