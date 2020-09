Vlamingen redden toeristisch seizoen in Ieper

Nooit eerder werd de vredesstad in juli en augustus door zoveel Vlamingen bezocht. Buitenlandse bezoekers waren er door de coronacrisis veel minder, maar door de toename van de bezoekers uit eigen land is de balans minder negatief dan op voorhand gevreesd. Het In Flanders Fields Museum moest zijn capaciteit beperken omwille van de coronamaatregelen. Er waren tijdens de zomer geen groepsbezoeken. Toch werden er in juli 13.275 en in augustus 12.825 bezoekers geteld. Schepen voor musea Dimitry Soenen: “Met deze aantallen halen we ongeveer 67 % van het bezoekersaantal van 2019. Gezien de omstandigheden is dat een zeer goed resultaat. Het Yper Museum verwelkomde 3.690 bezoekers over de 2 zomermaanden. Dat is zelfs 81 % in vergelijking met zomer 2019”. Bijna 85 % van de bezoekers waren Vlamingen. De resterende 15 % werd verdeeld over bezoekers uit Nederland, aangevuld met Fransen, Duitsers, een klein aantal Britten en bezoekers uit Brussel en Wallonië.

Nog groeimogelijkheden

Het aantal bezoekers aan de dienst toerisme wordt eveneens geregistreerd. Daaruit blijkt dat er in juli 25 % minder bezoekers waren dan in juli 2019 en in augustus een daling van 36 %. Schepen voor toerisme Diego Desmadryl: ‘Je kunt deze percentages ook anders bekijken. In juli 75 % en in augustus 64 % ten opzichte van 2019. We hadden op voorhand zeker deze aantallen niet verwacht. Dat we zo goed gescoord hebben bij bezoekers uit eigen land, bevestigt ons vermoeden dat er voor het Ieperse toerisme nog groeimogelijkheden zijn binnen de landsgrenzen en dat de twee nieuwe campagnes die we voorstelden in maart effect hebben gehad. “Citytrieper” en “Fietsen vanuit Ieper” zijn vooral gericht op binnenlands toerisme en dat heeft nu al een eerste keer zijn vruchten afgeworpen.

Bij de Ieperse logiessector zijn de resultaten zeer uiteenlopend. Sommige logiesverstrekkers scoorden deze zomer goed tot zeer goed. Voor anderen was de zomer minder goed, maar dat had vooral te maken met het soort bezoekers, m.n. vooral individuelen en gezinnen, maar ook met de opgelegde coronamaatregelen. In alle segmenten werd een zeer grote stijging van Belgische klanten genoteerd.