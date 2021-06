Vlaggenmakers varen wel bij EK-gekte

Vlaggenmakers doen gouden zaken met het EK voetbal. Zo ook Visix in Roeselare.

De bestellingen stromen binnen, maar toch is dit nog maar het begin. Als de Rode Duivels verder gaan in het tornooi, zal de vraag alleen maar toenemen. De concurrentie is groot. Maar Visix profiteert van de bereikbaarheid, de flexibiliteit en de duurzaamheid, grote voordelen ten opzichte van de Chinese exporteurs.

Maar Vlaanderen leeft niet alleen voor het voetbal, ook voor de koers. En ook de eventsector komt nu weer op gang. Ook dat is goed nieuws voor Visix. Door corona ook andere opportuniteiten zoals de productie van scheidingswanden en mondmaskers.