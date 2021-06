Vlaanderen pleit vrijdag voor één sluitingsuur voor horeca

“Voor horeca-ondernemers is een verschillend sluitingsuur binnen of buiten bijna niet te handhaven,” zegt Kurt Vanryckeghem daarover. “Ook niet voor lokale besturen trouwens, zeker met het EK voetbal in het vooruitzicht. Het kan niet de bedoeling zijn dat mensen om 22 uur de straat op worden gestuurd, omdat binnen alles moet sluiten. Mensen vragen duidelijkheid, met twee sluitingsuren kan dat niet.” (lees verder onder de foto)

Pleidooi voor één sluitingsuur

Vlaams minister Hilde Crevits benadrukt dat de Vlaamse regering op het vorig overlegcomité al voorstander was van één sluitingsuur. Ook vrijdag zal ze daarvoor pleiten. “De combinatie van het sluitingsuur in combinatie met het EK voetbal kan inderdaad voor wat chaos zorgen. Het is ook beter te handhaven.”

Feestzalen

“Laat ons ook de feestzalen niet vergeten,” vult Crevits nog aan: “Zij vallen onder de horeca, hebben dus ook heel wat beperkingen. Als die hun trouwfeesten moeten afsluiten om 22u00, dan kunt U zich wel inbeelden dat er weinig gretigheid is dat klanten daar op ingaan.. Dus ik denk dat er vrijdag wel een basis is om de twee sluitingsuren naar één duidelijk tijdstip te herleiden.”

Crevits gaf nog mee dat de Vlaamse regering het veelbesproken plexiglas voor buiten wel degelijk een goeie oplossing vindt.