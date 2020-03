Vlaanderen investeert in drie nieuwe mobipunten

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) investeert 962.000 euro uit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) voor de realisatie van 3 mobipunten in Diksmuide, Ieper en Veurne in West-Vlaanderen.

Om de mobiliteit in Vlaanderen te verbeteren en duurzame verplaatsingen te promoten, stimuleert Vlaanderen steden en gemeenten om mobipunten te realiseren. Een mobipunt is een herkenbare plek met een aanbod aan verschillende vervoersmogelijkheden zoals openbaar vervoer, deelauto’s deelfietsen of ook diensten zoals laadpalen, een ophaalpunt voor pakjes of een fietsenherstelplaats. Mobipunten liggen meestal in de omgeving van een station wat de overstap tussen de verschillende vervoersmogelijkheden gemakkelijker maakt.

Vorig jaar werd een oproep gelanceerd om projecten in te dienen. Voor West-Vlaanderen werden er nu 3 projecten in Diksmuide, Ieper en Veurne goedgekeurd. Vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt er 962.000 euro geïnvesteerd.

In Diksmuide (680.700 euro) is het de bedoeling om het openbaar domein van de stationssite en de buurt om te vormen tot een volwaardig mobipunt met ruimte voorzieningen. Dat geldt ook voor Ieper (173.860 euro) waar de voormalige goederenkoer van het station wordt heraangelegd met ruimte voor parking, een fietsherstelpunt en een automaat waar je pakjes kan afhalen of versturen. In Veurne (107.746 euro) wordt het bestaande mobipunt versterkt met onder andere autodeelmogelijkheden, een oplaadpunt en fietsenstallingen.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits: “Via een mobipunt wordt de overstap naar verschillende vervoersmogelijkheden beter mogelijk gemaakt. Het uiteindelijke doel is om mensen ertoe aan te zetten om meer gebruik te maken van meer duurzame transportmiddelen zoals openbaar vervoer, deelauto’s of deelfietsen. Het is belangrijk dat er verschillende projecten in de Westhoek worden gesteund. Daar zijn er vaak minder alternatieven voor de eigen auto, wat tot vervoersarmoede leidt.”