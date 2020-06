Vlaanderen investeert bijna € 7 miljoen in West-Vlaamse scholenbouw

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts investeert bijna € 7 miljoen in 55 scholenbouwprojecten in West-Vlaanderen. “Kwaliteitsvol onderwijs, vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur. Ook dat werd door de coronacrisis nogmaals aangetoond”, zegt Weyts.

Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. “Deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur, een half miljard meer dan tijdens de vorige regeerperiode”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts.

Weyts investeerde in de maand juni via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 6.712.820,16 in maar liefst 55 scholenbouwprojecten in de provincie West-Vlaanderen.

In Waregem krijgt de Vrije Basisschool € 1,4 miljoen subsidie voor afbraakwerken en de bouw van een nieuwe vleugel met een refter, klaslokalen, een overdekte speelplaats en een fietsenstalling. Het Vrij Technisch Instituut in Tielt voert met €1 miljoen een energetische renovatie van het schoolgebouw uit. Vrije Basisschool Baliebrugge in Oostkamp realiseert met €616.000 twee nieuwe volumes en de renovatie van de turnzaal.

“Corona leerde ons dat de capaciteit en de infrastructuur van onze Vlaamse scholen onmisbaar zijn om ons onderwijs vorm te geven”, zegt Weyts. “We blijven dan ook inzetten op de vernieuwing en modernisering van onze schoolgebouwen in het belang van alle leerlingen en leerkrachten.”