Vlaamse week tegen pesten afgesloten met 32.000 meter lange 'stippenlijn'

In Aarschot hebben zaterdag honderden mensen een 32.000 meter lange 'stippenlijn' gevormd, als afsluiter van de Vlaamse week tegen pesten. Op die manier wilden ze een krachtig signaal geven om pesten een halt toe te roepen, meldt de VRT zaterdagmiddag.

De Vlaamse week tegen pesten, die gekenmerkt wordt door de vier stippen tegen pesten op de handen, is een jaarlijks initiatief van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, in samenwerking met Ketnet, Radio2, MNM en WAT WAT. De actie vindt dit jaar al voor de elfde keer plaats. Als afsluiter van de week sloten Radio2, MNM en Ketnet de week af met een bezoek aan Aarschot, waar de inwoners de langste 'stippenlijn' vormden en Lotte en Francisco het themanummer 'Dromen' live brachten.

Volgend jaar wil de VRT de week nog groter aanpakken en resoluut de lijn trekken tegen pesten, klinkt het. "Daarom maken we in 2024 een live 'stippenlijn' van maar liefst 250 kilometer, dwars door Vlaanderen, van aan de kust tot in het verste punt van Limburg", onderstreept de openbare omroep.