Vlaamse Visveiling tevreden over 2021

De Vlaamse Visveiling is tevreden over 2021. De volumes in de vismijnen van Oostende en Zeebrugge daalden wel, maar de omzet steeg.

12.670 ton visaanvoer, goed voor een omzet van 59,9 miljoen euro. In volumes is dat nog maar eens een daling met ruim 5%. Want het jaar daarvoor (2020) was er ook al een daling met 5%. Verklaringen zijn de invloed van de brexit de eerste maanden van het jaar, de problemen met het vissen in Britse wateren en het stilliggen door coronabesmettingen. Ook werden een aantal oude vaartuigen vervangen door nieuwe, maar de overgang van oud naar nieuw kan maanden duren.

En toch is de veiling tevreden. Ze had geen hoge verwachtingen, en uiteindelijk viel het al bij al nog mee. Want de besomming, of de omzet is wel gestegen, met bijna 8%, van 55,5 naar 59,9 miljoen euro. Dat heeft vooral met het grotere volume aan de duurdere tong te maken, maar ook aan de ingeslagen weg van de duurzame visserij. De consument heeft ook meer interesse voor lokale producten.

2022 kan starten met zes nieuwe vaartuigen. Er wordt een zevende gedoopt in januari. Maar de uitdagingen blijven. De naweeën van de brexit en de strikte Europese regelgeving zijn er twee van.