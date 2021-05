Vlaamse vissers haalden in 20 jaar nooit zo weinig op

De Vlaamse vissers voerden vorig jaar 18.306 ton vis aan, 5% minder dan een jaar eerder. De aanvoer in Zeebrugge daalde tussen 2019 en 2020 zelfs met 15%. Nieuwpoort kende voor het eerst in enkele jaren een daling (-16%). In Oostende was er sprake van een stijging met 6%. De aanvoer gaat al enkele jaren in dalende lijn en dat werd in 2020 nog versterkt door de stilligvergoeding die de vissers konden krijgen door de coronacrisis, meldt bevoegd minister Hilde Crevits.

De waarde van de aanvoer daalde nog meer, met 8% tot 74,3 miljoen euro. Schol is in volume de belangrijkste soort voor de Belgische visserij, maar tong is de belangrijkste soort op vlak van waardecreatie (42%). Het aandeel van tong in de aanvoerwaarde is in 2020 opnieuw sterk gestegen, maar blijft nog iets lager dan de piek in 2011. In dat jaar vertegenwoordigde tong 47% van de totale aanvoerwaarde. Het belang van schol is gedaald (-40% tegenover 2019) en bedroeg in 2020 nog 11% van de totale aanvoerwaarde. In 2020 vervolledigden inktvis, zeeduivel, tarbot, rog, langoustine, garnaal, tongschar en kabeljauw de top 10.