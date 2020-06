Vlaamse toerismesector lanceert campagne voor zomer in eigen land

Minister Zuhal Demir stelt in samenwerking met de Vlaamse kunststeden en provincies de online applicatie ‘YouFlanders’ voor. Bezoekers vinden er het toeristische aanbod terug, ze kunnen de veiligheidsmaatregelen op die plekken nagaan én meteen zien hoe druk het er al dan niet is. Volgende week start de inspiratiecampagne Vlaanderen Vakantieland om het toerisme in Vlaanderen in de kijker te zetten. Want dat we deze zomer vooral vakantie zullen nemen in eigen land, daar twijfelt niemand aan. En dat het een andere manier van reizen zal zijn dan we tot nog toe gewend waren is duidelijk.

'Het nieuwe reizen' in 2020

Om bezoekers te sensibiliseren over ‘het nieuwe reizen’ verschijnt er op 6 en 7 juni in alle Belgische kranten een katern over hoe we onze klassieke reisroutines kunnen doorbreken. Want uit onderzoek bij 1.265 landgenoten blijkt dat 80% van de Belgen druk bevolkte plaatsen liever vermijdt. Reizen in de zomer van 2020 zal dus duidelijk anders zijn: bewuster en dichterbij. Het zal beter zijn voor het welzijn van vele mensen die echt nood hebben aan het helend effect van vakantie na een lange en zware periode van thuiszitten. Het zal ook beter zijn voor onze lokale economie, beter voor het milieu, beter voor de waardering van onze eigen streek… En om die eigen streek volop te kunnen waarderen, tonen we deze zomer ook al het unieke van Vlaanderen Vakantieland op televisie, in samenwerking met Belgische media.

Vlaanderen Vakantieland 2.0

Het Samenwerkingsverband ‘Vlaanderen Vakantieland 2.0’ verenigt de provinciale diensten voor toerisme (Toerisme Provincie Antwerpen, Toerisme Limburg, Toerisme Oost-Vlaanderen, Toerisme Vlaams-Brabant en Westtoer), de stedelijke diensten voor toerisme (Visit Antwerpen, Visit Bruges, Visit Gent, Visit Leuven en Visit Mechelen), Logeren in Vlaanderen en Toerisme Vlaanderen in een gezamenlijk streven om samen met de private partners het binnenlands toerisme te herlanceren.

"West-Vlaanderen is the place to be"

Sabien Lahaye-Battheu – Westtoer: “In de zomer van 2020 is West-Vlaanderen the place to be: de Westhoek brengt het Feniks-verhaal over de wederopbouw na WOI, terwijl het Brugse Ommeland uitpakt met unieke erfgoedplekken. De Leiestreek schuift 101 unieke Leiespots naar voor, en ook aan de Kust doen we er alles aan om alle bezoekers een unieke vakantie te bezorgen”.