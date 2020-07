De Vlaamse regering heeft het dossier van Delfine Persoon goedgekeurd, en zal haar club steunen voor de bouw van een nieuwe bokszaal in Gits. Dat laat burgemeester Rita Demaré weten.

Het dossier van Delfine Persoon werd vandaag goedgekeurd in de Vlaamse regering. Voor de bouw van een nieuwe bokszaal in Gits is haar club €272 543 subsidie beloofd. Ook de gemeente ondersteunt het dossier, zegt Rita Demaré, burgemeester van Hooglede.

Over een eventuele rematch van Persoon tegen Iers bokskampioene Katie Taylor is voorlopig nog geen nieuws.

