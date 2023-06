Vlaamse regering schrapt reservatiestrook van R8, 'fantastisch nieuws'

De niet-bebouwde strook grond, parallel met de E17, is al sinds de jaren 70 voorbehouden om de R8 ringweg helemaal te sluiten. De twee ministers volgen nu de piste van de stad Kortrijk: het dichtmaken van de ring zou een té negatieve impact hebben op de omgeving en leefbaarheid. De onbebouwde strook zal nu ingericht worden als doorlopende groene as met een recreatieve functie, ook fietsen en openbaar vervoer worden meegenomen in de herbestemming.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Wout Maddens: "Na 60 jaar is er eindelijk duidelijkheid: de R8 wordt niet doorgetrokken op de reservatiestrook tussen de Doorniksesteenweg en de Maandagweg. Fantastisch nieuws voor de honderden Kortrijkzanen die in de buurt wonen. Ze zijn eindelijk zeker dat er geen ringweg in hun achtertuin komt. Het was al jaren onze vraag: breng duidelijkheid. Dat hebben ministers Lydia Peeters en Zuhal Demir van de Vlaamse regering vandaag gedaan. Bovendien volgt de Vlaamse regering ons advies om de reservatiestrook voor de R8 te herbestemmen tot een groene as van 1 kilometer. In plaats van een ringweg krijgt ze een recreatieve functie met infrastructuur voor fietsers."