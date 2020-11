Vlaamse regering pakt nog eens 27 zwarte verkeerspunten aan

Van de 44 bestaande zwarte of onveilige verkeerspunten zijn er nu al 17 in uitvoering of aangepakt. Dat blijkt uit de cijfers die Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V) uit Wingene opvroeg bij minister van mobiliteit en openbare werken Lydia Peeters. “Elk slachtoffer dat te betreuren valt in het verkeer is er één te veel. Het is daarom positief om te zien dat de Vlaamse regering haar belofte nakomt en sterk investeert in het verkeersveiliger maken van onze provincie”, zegt hij.

De Vlaamse Regering geeft in haar aanpak prioriteit aan de historische lijst van gevaarlijke punten, aan gevaarlijke punten dicht bij een schoolomgeving of op een schoolroute en aan gevaarlijke punten met een hogere prioriteitenscore waar bij de ongevallen vaak zwakke weggebruikers betrokken zijn.

Elk jaar 30 miljoen, in 2021 extra 50 miljoen

De komende jaren investeert Vlaanderen elk jaar minimum 30 miljoen euro om gevaarlijke punten veiliger te maken. Brecht Warnez: “In 2021 komt daar nog eens 50 miljoen euro bovenop om versneld zwarte punten aan te pakken". Er komen ook extra relancemiddelen voor het verkeersveiliger maken van fietspaden, het conflictvrij afregelen van verkeerslichten en het veiliger maken van schoolomgevingen en schoolroutes.

Werken in uitvoering of uitgevoerd



Brugge Sint-Baafsstraat, Torhoutse Steenweg Brugge Baron Ruzettelaan, Buiten Gentpoortvest, Buiten Katelijnevest, Katelijnestraat, R30 Buitenring Brugge Bevrijdingslaan, Guido Gezellelaan, Gulden-Vlieslaan, Hoefijzerlaan, Pater Damiaanstraat Brugge Bevrijdingslaan, N31 Richting Oostkamp (A10), N31 Richting Zeebrugge Brugge Fort Lapin, Havenstraat, Sint-Pieterskaai, Walweinstraat De Panne N34 Richting De Panne Harelbeke Kortrijksesteenweg, Peter Benoitlaan, Vlasstraat Jabbeke Gistelsteenweg, Kerkeweg, N367 Brugge (N32) - Nieuwpoort (N380) Knokke-Heist Elizabetlaan, Kardinaal Mercierstraat Knokke-Heist Elizabetlaan, Krommedijk Kortrijk R36 Binnenring, R36 Buitenring, Sint-Sebastiaanslaan Kortrijk Minister Vanden Peereboomlaan, N43 Richting Moeskroen, R36 Binnenring, R36 Buitenring Kortrijk Beekstraat, Hugo Verriestlaan, N8 Richting Brussel, Oudenaardsesteenweg Kuurne Kleine Ringlaan, Kortrijksestraat, Kuurnsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, R8 Buitenring, R8 Buitenring Uitrit 6 (Kuurne) Kuurne Brugsesteenweg, N395a Parallelweg R8 Noord, N50 Richting Brugge, R8 Buitenring Oostkamp Gaston Roelandtsstraat, Kanaalstraat Roeselare Hippoliet Spilleboutdreef, Meensesteenweg, Meiboomlaan, Westlaan

Bekijk hieronder welke punten in de toekomst nog zullen worden aangepakt