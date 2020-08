Vlaamse overheid koopt kasteelpark Blauwhuys

Het kasteel krijgt wel een andere bestemming: een projectontwikkelaar heeft het beschermde gebouw gekocht en heeft er plannen mee, na een restauratiebeurt.

Het kasteelpark is een prachtige groene long van tien ha groot in het hartje van Izegem en zal voortaan open staan voor het publiek. Het is een mix tussen park en bos. Het Agentschap Natuur en Bos staat in voor het beheer en spreekt van een uitdaging met veel mogelijkheden. Een termijn afspreken is wat moeilijk. Maar de belangrijkste stap is gezet. In Vlaanderen is een grote nood aan bos en groen waar iedereen terecht kan.

Het openbaar maken van het park én de restauratie van het kasteel is een belangrijk dossier voor het stadsbestuur. De Izegemse projectontwikkelaar Jan Romel kruist even de degens met minister Demir want hij mag zich voortaan de nieuwe kasteelheer noemen. En hij heeft grootse plannen: hij wil van het kasteel een mental fitness centrum maken, door cultuur, natuur, kunst en sport allemaal in één te combineren.