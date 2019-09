Vlaamse overheid blijft kustredders financieren

Dat heeft Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts van N-VA geantwoord aan parlementslid Mercedes Van Volcem (Open VLD). Er was de jongste tijd nogal wat te doen rond de financiering van de redders aan zee. De provincie is niet meer bevoegd en vond dat Vlaanderen dan maar moest betalen.

Het was Mercedes Van Volcem uit Brugge die in het Vlaams parlement duidelijkheid wou over de financiering van de reddingsdienst. De provincie betaalt nu 250.000 euro, Vlaanderen 120.000 euro. Aangezien de provincie niet meer bevoegd is, wou ze eerst ook niet meer betalen.

CD&V vindt het logisch dat de provincie wil zetelen in intercommunale reddingsdienst IKWV als ze een kwart miljoen subsidie geeft. Ook Vlaams Belang en SP.A vinden het maar normaal dat Vlaanderen betaalt, de vele mensen die naar onze kust komen, zijn niet allemaal West-Vlamingen.

Minister Ben Weyts bevestigt dat Vlaanderen 120.000 euro zal blijven betalen voor de aankoop van materiaal en opleiding van de redders. En als het nodig zou blijken ook de 250.000 euro wil bijpassen. Al ligt dat natuurlijk in handen van de nieuwe Vlaamse regering.