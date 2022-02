Vlaamse huurprijzen zitten op record

n de tweede helft van 2021 klom de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen voor het eerst boven 800 euro. Dat blijkt uit de CIB-Huurbarometer, die de nieuwe woninghuurcontracten afgesloten via een vastgoedmakelaar analyseert, zo meldt De Tijd.

"De gemiddelde huurprijs in de tweede helft van 2021 bedroeg 803 euro, tegenover 792 euro in het voorjaar", zegt Kristophe Thijs, communicatiedirecteur bij CIB Vlaanderen. Over heel 2021 bedroeg de gemiddelde huurprijs in Vlaanderen 797 euro, een stijging met 2,5% ten opzichte van 2020. De verwachting is dat de huurprijzen door de hoge inflatie dit jaar opnieuw klimmen.

"De huurprijzen in Wallonië liggen niet veel lager dan in Vlaanderen. Dat heeft te maken met het feit dat er in Wallonië iets meer huurhuizen worden aangeboden dan in Vlaanderen", zegt Thijs. Uitgesplitst per woningtype stegen in Vlaanderen alle huurprijzen, met uitzondering van die voor kamers. Vooral vrijstaande woningen werden duurder: +4,7 procent tot 1.098 euro.