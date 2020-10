Vlaams geld voor nieuwe museumsite in Brugge

De museumsite moet met onder meer een museumhall een belangrijke hefboom zijn voor het Vlaamse cultuurbeleid. En daardoor kan Brugge op zo’n ruim bedrag rekenen. In totaal investeert Vlaanderen 160 miljoen euro extra in cultuur.

Belangrijk voor Brugge

Brugge wil al langer een nieuw project in het museumkwartier.

"Dit betekent dat onze nieuwe museumhall die we wensen te bouwen op de site van St -Andreas kan gerealiseerd worden met zestig procent subsidiëring", zegt burgemeester Dirk De fauw.

"Maar ook de renovatie van het Groeningemuseum wordt daarin opgenomen. Dus de totale museumsite vanaf het Sint-Janshospitaal tot en met de nieuwe museumsite wordt gerenoveerd wordt een nieuwbouw gerealiseerd."

Het gaat om 12.000 vierkante meter extra met voldoende groen voor een park en een tuin voor buitententoonstelling.

"Stille droom wordt waar"

Voor de Brugse schepen van cultuur Nico Blontrock is de museumhall een stille droom die uitkomt.

"Het wordt een plek waar we heel wat zullen kunnen doen met veel mogelijkheden. Grote ruimtes waar we monumentale kunstwerken kunnen tentoonstellen. We werken samen met de mensen die hier komen tentoonstellen. Het wordt ook een opslagruimte. Het heeft tal van mogelijkheden. En niet onbelangrijk. We krijgen nog al eens kritiek dat moderne kunst niet genoeg aan bod komt. Dat zal met dat gebouw veranderen zodat we met actuele kunst nog meer kunnen doen."

Eind dit jaar maken ze het ontwerp van het nieuwe gebouw bekend. Brugge gaat voor vernieuwende architectuur in de werelderfgoedstad.

Burgemeester De fauw: "Uiteraard zal daar discussie over zijn of dit kan. Toen was het ook zo met de bouw van het Concertgebouw. Ook dit zal discussie geven. Maar ik ben ervan overtuigd dat zoals de Bruggelingen het Concertgebouw hebben aanvaard dat ook dit gebouw zal gesmaakt worden."

Eind 2022 moet de bouw starten. Twee jaar later openen de deuren van de nieuwe museumhall.