Vlaams geld voor innovatie in land- en tuinbouw

Landbouwers die met een innovatief project bezig zijn, kunnen dat indienen. Als ze de selectie halen kunnen ze tot veertig procent van de investering terugkrijgen. In het verleden bedachten landbouwers al automatische plantmachines, of nieuwe concept voor een stal.

“Blijven innoveren is belangrijk voor de land- en tuinbouwsector om economisch te blijven groeien,” zegt minister Crevits. Het maximumbedrag van de subsidie is 200.000 euro per innovatief investeringsproject als de aanvrager een landbouwer is en maximum 300.000 euro als de aanvrager een groep van landbouwers is.