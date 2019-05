Vlaams: CD&V is de grootste, maar Vlaams Belang grootste winnaar

N-VA is op Vlaams niveau niet langer de grootste partij in West-Vlaanderen. De partij zakt naar 19,7 procent en valt terug naar plaats 3. CD&V wordt met 23,5 procent de grootste partij. Vlaams Belang is de grootste winnaar.

N-VA met lijsttrekker Bert Maertens krijgt dus een forse tik in onze kustprovincie. In 2014 haalde de N-VA nog bijna 30 procent in onze provincie, nu blijft de partij nipt steken onder de 20 procent. In zetels zakt N-VA van 7 naar 5. Net als in de rest van Vlaanderen is de grootste winst voor Vlaams Belang. De partij met lijsttrekker Stefaan Sintobin uit Brugge springt van 5 procent naar 20,2 procent. De partij krijgt er in één klap 4 zetels bij en komt uit op 5 zetels. (lees verder onder de grafiek)

CD&V verliest zetel

Hoewel CD&V-boegbeeld Hilde Crevits een persoonlijke monsterscore van 130.912 voorkeurstemmen haalde - nummer twee Bart Tommelein volgt op plaats twee met 35.265 voorkeurstemmen- laten de Vlaamse christendemocraten een licht verlies optekenen. De partij verliest licht en komt uit op 23,5 procent. De partij verliest daarmee 1 zetel. Ook sp.a verliest een zetel. De partij zakt van 16,3 naar 12,2 procent.

Groen en Open Vld blijven allebei status quo. De Vlaamse groenen behouden 1 zetel, die gaat naar nieuwkomer Jeremie Vaneeckhout uit Anzegem. En Open Vld behoudt haar drie zetels. De partij zakt wel lichtjes van 13 procent naar 12,3 procent.