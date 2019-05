Vlaams Belang: "zo'n winst onverhoopt"

Dat Vlaams Belang zo’n ruime overwinning zou boeken in onze provincie had de partij zelf niet durven hopen. De strijdvaardigheid voor de komende weken is groot. De kopstukken voelen zich gesterkt door de verrassende resultaten.

“Wij hadden geen zetel in de kamer,” zegt Wouter Vermeersch. “Rond mensen zonder papieren en transmigratiepolitiek gaan we nu eindelijk op tafel kunnen kloppen in Brussel in het federaal parlement.” (Lees verder onder de foto)

Vermeersch gaat dus naar het federaal parlement, maar hij wil ook actief een rol gaan spelen in Kortrijk en daarvoor voelt hij zich sterk gesteund door de kiezer. “Ik denk dat er ook een belangrijk signaal gegeven is naar de vernieuwing en verjonging van het Vlaams belang, dat die aanslaat, dat die werkt, dat er een nieuwe rechtse golf bezig is. We zien die nu eindelijk ook in West-Vlaanderen en dat is een goede zaak.”

Uitbreiding in Vlaams Parlement

In zijn thuishaven Brugge –sinds kort, want hij verhuisde vanuit Izegem- is ook Stefaan Sintobin uitbundig onthaald. Hij was vijf jaar lang de enige West-Vlaming voor Vlaams Belang in het Vlaams Parlement, hij krijgt er straks enkele collega’s bij.